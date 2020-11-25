Действующий мэр Николаева остается городским главой - наблюдатели

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Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ
01:40 • 22312 просмотра

Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине - американские СМИ

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 80966 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 101349 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 117466 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 152296 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 200047 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 195577 просмотра

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2 марта, 18:35 • 283301 просмотра

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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

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Действующий мэр Николаева остается городским главой - наблюдатели

Действующий мэр Николаева остается городским главой - наблюдатели

Киев  •  УНН

 • 11216 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Действующего мэра Николаева Александра Сенкевича объявили избранным городским главой. Об этом корреспонденту УНН сообщили в гражданской сети ОПОРА.

"Подтверждаю", - сказал координатор ОПОРЫ в Николаевской области Дмитрий Баштовый, отвечая на вопрос о том, подтверждает ли он, что Николаевская избирательная комиссия объявила избранным городским главой действующего мэра города Александра Сенкевича.

Отметим, что в пресс-службе партии "Пропозиція" сообщили, что Александр Сенкевич набрал 54 тыс. 411 голосов, что составляет 59,74%. Его оппонент - кандидат от ОПЗЖ Владислав Чайка, получил 35 тыс. 416 голосов, что составляет 40,26%.

Напомним, Александр Сенкевич под конец каденции с 51 сделанных обещаний выполнил 25 и 8 - провалил.

Также напомним, 9 ноября мэр Николаева Александр Сенкевич получил положительный тест на коронавирус.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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