Мер Миколаєва захворів на COVID-19

“Друзі, у мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Вимушений піти на самоізоляцію”, - заявив Сєнкевич.

Також міський голова Миколаєва розповів про запуск опалювання в оселі містян.

“Прошу всіх, у кого виникли проблеми з опалюванням – повідомляти мені у приватні повідомлення на публічну сторінку. Будемо оперативно вирішувати ці питання, а я трохи попрацюю дистанційно”, - зазначив посадовець.

Додамо, що сьогодні COVID-19 підтвердили також у Президента України Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака.