Мер Миколаєва захворів на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав позитивний тест на коронавірус. Про це політик написав на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.
“Друзі, у мене тут виникла невеличка невчасна проблема – у мене виявили COVID-19 і невеличку пневмонійку. Вимушений піти на самоізоляцію”, - заявив Сєнкевич.
Також міський голова Миколаєва розповів про запуск опалювання в оселі містян.
“Прошу всіх, у кого виникли проблеми з опалюванням – повідомляти мені у приватні повідомлення на публічну сторінку. Будемо оперативно вирішувати ці питання, а я трохи попрацюю дистанційно”, - зазначив посадовець.
Додамо, що сьогодні COVID-19 підтвердили також у Президента України Володимира Зеленського та керівника ОП Андрія Єрмака.