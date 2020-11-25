Чинний мер Миколаєва залишається міським головою - спостерігачі

"Підтверджую", - сказав координатор ОПОРИ у Миколаївській області Дмитро Баштовий, відповідаючи на запитання про те, чи підтверджує він, що Миколаївська виборча комісія оголосила обраним міським головою чинного мера міста Олександра Сєнкевича.

Зазначимо, що у пресслужбі партії "Пропозиція" повідомили, що Олександр Сєнкевич набрав 54 тис. 411 голосів, що становить 59,74%. Його опонент – кандидат від ОПЗЖ Владислав Чайка, отримав 35 тис. 416 голосів, що становить 40,26%.

Нагадаємо, Олександр Сєнкевич під кінець каденції з 51 зроблених обіцянок виконав 25 і 8 – провалив.

Також нагадаємо, 9 листопада міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич отримав позитивний тест на коронавірус.