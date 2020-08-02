Действующий чемпион нанес поражение лидеру конференции НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. В очередном противостоянии регулярного сезона НБА встретились ведущие команды Ассоциации - "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Торонто Рэпторс", передает корреспондент УНН.
Трехочковые Лаури, Сиакама и Ануоби позволили выйти вперед канадскому коллективу вперед - 13:0. Однако лидер Западной конференции подтянулся в счете на старте второй четверти - 23:23.
В середине заключительного промежутка трехочковый от Фреда Ванвлита позволил "Рэпторс" получить 10 очков преимущества, которые конвертировались в победу 107:92.
Самым результативным оказался защитник победителей Лоури - 33 балла, 23 добавил Ануоби, 15 Сиакам. У "Лейкерс" Джеймс отметился 20 пунктами, Дэвис имеет 16.
Добавим, что "Лейкерс" имеют 50 выигрышей при 15 проигрышах - первое место на Западе, "Рэпторс" с 47 победами и 18 поражениями вторые на Востоке.