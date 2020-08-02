Чинний чемпіон завдав поразки лідеру конференції НБА

Триочкові Лаурі, Сіакама та Ануобі дозволили вийти вперед канадському колективу вперед – 13:0. Однак лідер Західної конференції підтягнувся у рахунку на старті другої чверті – 23:23.

В середині заключного проміжку триочковий від Фреда Ванвліта дозволив "Репторс" отримати 10 очок переваги, які конвертувалися в перемогу 107:92.

Найрезультативнішим виявився захисник переможців Лоурі – 33 бали, 23 додав Ануобі, 15 Сіакам. У "Лейкерс" Джеймс відзначився 20 пунктами, Девіс має 16.

Додамо, що "Лейкерс" мають 50 виграшів при 15 програшах – перше місце на Заході, "Репторс" із 47 перемогами і 18 поразками другі на Сході.