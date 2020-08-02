Чинний чемпіон завдав поразки лідеру конференції НБА

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. У черговому протистоянні регулярного сезону НБА зустрілися провідні команди Асоціації – "Лос-Анджелес Лейкерс" та "Торонто Репторс", передає кореспондент УНН.

Триочкові Лаурі, Сіакама та Ануобі дозволили вийти вперед канадському колективу вперед – 13:0. Однак лідер Західної конференції підтягнувся у рахунку на старті другої чверті – 23:23.

В середині заключного проміжку триочковий від Фреда Ванвліта дозволив "Репторс" отримати 10 очок переваги, які конвертувалися в перемогу 107:92.

Найрезультативнішим виявився захисник переможців Лоурі – 33 бали, 23 додав Ануобі, 15 Сіакам. У "Лейкерс" Джеймс відзначився 20 пунктами, Девіс має 16.

Додамо, що "Лейкерс" мають 50 виграшів при 15 програшах – перше місце на Заході, "Репторс" із 47 перемогами і 18 поразками другі на Сході.

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