Действующий чемпион Украины по волейболу подал заявку на участие в польском первенстве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 мая. УНН. Представитель украинского чемпионата по волейболу среди мужских команд - "Барк-Кажани", подал заявку на участие в чемпионате Польши сезона 2020/21. Об этом заявил директор департамента связи польской волейбольной лиги Камиль Скадовски в интервью "Przeglad Sportowy", передает УНН.
Скадовске заявил, что “Барки-Кажани” и немецкий клуб “Берлин” хотят бороться в чемпионате Польши.
“Могу подтвердить, что клубы из Берлина и Львова прислали свои заявки. Для нас это большая честь. Из-за вспышки коронавируса трудно представить расширение лиги для включения команд из-за пределов Польши. Однако никогда не говори никогда. Этот вариант определенно стоит рассмотреть”, — признался Скадовски.
Заметим, что “Барки-Кажани” выигрывал чемпионат Украины в двух его предыдущих розыгрышах. На момент приостановки украинской Суперлиги сезона 2019-20 годов, львовяне возглавляли регулярный чемпионат — 24 победы и 4 поражения.