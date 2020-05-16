Чинний чемпіон України з волейболу подав заявку на участь в польській першості
Київ • УНН
КИЇВ. 16 травня. УНН. Представник українського чемпіонату з волейболу серед чоловічих команд - "Барком-Кажани", подав заявку на участь в чемпіонаті Польщі сезону-2020/21. Про це заявив директор департаменту зв'язку польської волейбольної ліги Каміль Складовськи в інтерв'ю "Przeglad Sportowy", передає УНН.
Складовськи заявив, що “Барком-Кажани” та німецький клуб “Берлін” бажають боротися в чемпіонаті Польщі.
“Можу підтвердити, що клуби з Берліна і Львова прислали свої заявки. Для нас це велика честь. Через спалах коронавірусу важко уявити розширення ліги для включення команд із-за меж Польщі. Проте ніколи не говори ніколи. Цей варіант безперечно варто розглянути”, — зізнався Складовськи.
Зауважимо, що “Барком-Кажани” вигравав чемпіонат України у двох його попередніх розіграшах. На момент призупинення української Суперліги сезону 2019-20 років, львів’яни очолювали регулярний чемпіонат — 24 перемоги і 4 поразки.