Есть ли в Украине домогательства: в полиции комментируют стереотипы

“Это (сексуальные домогательства/неподходящая поведение) — весьма актуальна и важна тема, в частности недавно участницы нашей рабочей группы ездили на международную конференцию, которая состоялась в Тбилиси, и там в частности этот вопрос также поднимался. Он поднимается довольно часто в разных странах и в нашей стране как бы немного замалчивается. Однако я думаю, такие случаи, может, случаются и нечасто в нашей стране, но они имеют место”, — отметила она.

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По словам Павличенко, Ассоциация представительниц правоохранительных органов (УАПП), как и другие правоохранительные структуры государства, смогут помочь женщинам с такими проблемами.

“Действительно, такие понятия есть, что женщина, возможно, сама виновата, что имеет такой вид, но я думаю, это опять-таки стереотипы ... Мы открыты принять любые проблемы, как профессиональные так и проблемы личные, если таковые имеются, а личные проблемы, как известно, тоже влияют на работу. Потому что то ли женщина, то ли мужчина будет более подавлен, и это соответственно отражается на повседневной деятельности”, — сказала она.

Напомним, американская академия кинематографических искусств и наук рассматривает три жалобы на сексуальные домогательства президента организации Джона Бейли.