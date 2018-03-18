Чи є в Україні домагання: у поліції коментують стереотипи

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КИЇВ. 18 березня. УНН. У четвер, 15 березня, відбувся урочистий прийом, присвячений початку діяльності Української асоціації представниць правоохоронних органів (УАППО). Під час заходу про поняття і випадки домагань в Україні УНН розповіла заступник начальника Департаменту патрульної поліції, керівник УАППО Катерина Павліченко.

“Це (сексуальні домагання/невідповідна поведінка) — досить актуальна і важлива тема, зокрема нещодавно учасниці нашої робочої групи їздили на міжнародну конференцію, яка відбулась у Тбілісі, і там зокрема це питання також підіймалося. Воно піднімається досить часто в різних країнах і в нашій країні ніби трохи замовчується. Проте я думаю, такі випадки, може, трапляються і нечасто в нашій країні, але вони мають місце”, — зазначила вона.

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За словами Павліченко, Асоціація представниць правоохоронних органів (УАППО), як і інші правоохоронні структури держави, зможуть допомогти жінкам з такими проблемами.

“Дійсно, такі поняття є, що жінка, можливо, сама винна, що має такий вигляд, але я думаю, це знов таки стереотипи... Ми відкриті прийняти будь-які проблеми, як професійні так і проблеми особисті, якщо такі є, а особисті проблеми, як відомо, теж впливають на роботу. Тому що чи то жінка, чи то чоловік, буде більш пригнічений, і це відповідно відображається на повсякденній діяльності”, — сказала вона.

Нагадаємо, американська академія кінематографічних мистецтв і наук розглядає три скарги на сексуальні домагання президента організації Джона Бейлі.

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