Четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли аркой

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Церемония в связи с надвижением арки (НБК) на четвертый энергоблок торжественно прошла на Чернобыльской атомной электростанции с участием высокопоставленных чиновников, в частности Президента Украины Петра Порошенко, и представителей ЕБРР и дипломатов. Об этом говорится в сообщении ЕБРР в микроблоге в Twitter, передает УНН.