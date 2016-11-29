Четвертый энергоблок ЧАЭС накрыли аркой
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Церемония в связи с надвижением арки (НБК) на четвертый энергоблок торжественно прошла на Чернобыльской атомной электростанции с участием высокопоставленных чиновников, в частности Президента Украины Петра Порошенко, и представителей ЕБРР и дипломатов. Об этом говорится в сообщении ЕБРР в микроблоге в Twitter, передает УНН.
"Четвертый реактор на ЧАЭС успешно накрыли через 30 лет после катастрофы в 1986 году и это является результатом удивительного подвига инженеров", - сообщает ЕБРР.