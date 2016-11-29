Четвертий енергоблок ЧАЕС накрили аркою
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Церемонія у зв'язку з насуванням Арки (НБК) на четвертий енергоблок урочисто пройшла на Чорнобильській атомній електростанції за участю високопосадовців, зокрема Президента України Петра Порошенка, та представників ЄБРР та дипломатів. Про це йдеться у повідомленні ЄБРР у мікроблозі у Twitter, передає УНН.
"Четвертий реактор на ЧАЕС успішно накритий через 30 років після катастрофи у 1986 році і є результатом дивовижного подвигу інженерів", - повідомляє ЄБРР.