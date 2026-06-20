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Четверть боев на фронте пришлась на два направления - карта от Генштаба

Киев • УНН

 • 748 просмотра

За минувшие сутки на фронте произошло 234 боевых столкновения, больше всего на Гуляйпольском и Покровском направлениях. Противник нанес 90 авиаударов и применил почти 10 тысяч дронов-камикадзе.

Четверть боев на фронте пришлась на два направления - карта от Генштаба

Четверть из 234 боев на фронте за минувшие сутки пришлась на два направления - Гуляйпольское и Покровское, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в утренней сводке 20 июня, показав карту боевых действий, пишет УНН.

Всего в течение минувших суток зафиксировано 234 боевых столкновения

- сообщили в Генштабе.

Вчера противник нанес 90 авиационных ударов, сбросив 278 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9561 дрон-камикадзе и осуществил 2983 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 44 - из реактивных систем залпового огня.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения живой силы противника и четыре орудия.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях минувших суток агрессор нанес два авиационных удара с применением пяти КАБ, осуществил 73 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе два - с применением РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник 10 раз атаковал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилипка, Избицкое, Волчанск, Охримовка и Двуречанское.

На Купянском направлении враг пять раз атаковал, в сторону Купянска, Куриловки, Богуславки и Мирового.

На Лиманском направлении противник 14 раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в районах населенных пунктов Боровая, Дробышево, Новоселовка, Ставки, Новомихайловка, Новосергеевка, Дерилово и Лиман.

На Славянском направлении противник штурмовал 11 раз, в сторону Рай-Александровки и в районе Резниковки, Кривой Луки, Закитного и Калеников.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районе Часового Яра и Верхолюбовки.

На Константиновском направлении враг осуществил 19 атак, в районах населенных пунктов Константиновка, Плещеевка, Ильиновка, Русин Яр, Вольное, Торецкое и Кучеров Яр.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Новый Донбасс, Родинское, Новоалександровка, Белицкое, Новогришино, Сергеевка, Котлино, Удачное, Филипповка, Васильевка, Молодецкое и Новопавловка.

На Александровском направлении захватчики проводили три штурмовых действия в районах Калиновского, Вербового и Александрограда.

На Гуляйпольском направлении оккупанты осуществили 30 атак в сторону населенных пунктов Рыбное, Новое Запорожье, Доброполье, Горькое, Воздвижевка, Староукраинка, Еленоконстантиновка, Верхняя Терса, Гуляйпольское, Чаривное, Любицкое, Мирное и Новоселовка.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Степногорска.

На Приднепровском направлении противник атакующих действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

ВСУ за сутки ликвидировали 1240 оккупантов и уничтожили 88 артсистем – Генштаб20.06.26, 07:16 • 10254 просмотра

Юлия Шрамко

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