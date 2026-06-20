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ВСУ за сутки ликвидировали 1240 оккупантов и уничтожили 88 артсистем – Генштаб

Киев • УНН

 • 10285 просмотра

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1240 российских военных. Также уничтожено 88 артиллерийских систем и 2246 беспилотников.

ВСУ за сутки ликвидировали 1240 оккупантов и уничтожили 88 артсистем – Генштаб

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1240 российских военнослужащих, а также уничтожили десятки единиц вражеской техники. Об этом сообщает УНН со ссылкой на утреннюю сводку Генерального штаба ВСУ.

Подробности

Общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 года по 20 июня 2026 года ориентировочно составляют 1 390 660 военнослужащих, из которых 1240 было ликвидировано за последние сутки.

Наибольших потерь в технике противник понес в артиллерии и беспилотниках. Украинские защитники уничтожили 88 артиллерийских систем, 2246 беспилотников оперативно-тактического уровня, 476 единиц автомобильной техники и автоцистерн, семь наземных роботизированных комплексов, четыре боевые бронированные машины, две реактивные системы залпового огня, а также один танк и одно средство противовоздушной обороны.

Всего с начала полномасштабного вторжения россия потеряла 12 041 танк, 24 787 боевых бронированных машин, 44 386 артиллерийских систем, 1 883 РСЗО, 1 433 средства ПВО, 361 803 беспилотника оперативно-тактического уровня, 4 787 крылатых ракет, 109 342 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 314 единиц специальной техники. Данные уточняются.

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Степан Гафтко

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