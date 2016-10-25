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15 марта, 19:03 • 115793 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 168362 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 139029 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 131405 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 113443 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105845 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101718 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Четыре человека погибли в парке развлечений в Австралии

Четыре человека погибли в парке развлечений в Австралии

Киев • УНН

 • 10810 просмотра

КИЕВ. 25 октября. УНН. Четыре человека погибли во время посещения аттракциона в тематическом парке Dreamworld в австралийском штате Квинсленд. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает BBC, передает УНН.

СМИ сообщают, что инцидент произошел во время посещения аттракциона Thunder River Rapids.

Полиция Квинсленда сообщила, что приехали на место "критического инцидента" в парке в Кумере.

Dreamworld позиционирует себя как крупнейший тематический парк в Австралии с более чем 50 аттракционами.

В заявлении парка указали, что будут "работать как можно быстрее, чтобы установить факты вокруг инцидента и тесно сотрудничают с органами по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и полицией, чтобы сделать это".

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