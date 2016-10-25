Четыре человека погибли в парке развлечений в Австралии
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Четыре человека погибли во время посещения аттракциона в тематическом парке Dreamworld в австралийском штате Квинсленд. Об этом со ссылкой на данные полиции сообщает BBC, передает УНН.
СМИ сообщают, что инцидент произошел во время посещения аттракциона Thunder River Rapids.
Полиция Квинсленда сообщила, что приехали на место "критического инцидента" в парке в Кумере.
Dreamworld позиционирует себя как крупнейший тематический парк в Австралии с более чем 50 аттракционами.
В заявлении парка указали, что будут "работать как можно быстрее, чтобы установить факты вокруг инцидента и тесно сотрудничают с органами по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и полицией, чтобы сделать это".