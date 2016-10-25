Четыре человека погибли в парке развлечений в Австралии

СМИ сообщают, что инцидент произошел во время посещения аттракциона Thunder River Rapids.

Полиция Квинсленда сообщила, что приехали на место "критического инцидента" в парке в Кумере.

Dreamworld позиционирует себя как крупнейший тематический парк в Австралии с более чем 50 аттракционами.

В заявлении парка указали, что будут "работать как можно быстрее, чтобы установить факты вокруг инцидента и тесно сотрудничают с органами по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и полицией, чтобы сделать это".