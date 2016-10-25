Четверо людей загинули у парку розваг в Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Чотири людини загинули під час відвідання атракціону в тематичному парку Dreamworld в австралійському штаті Квінсленд. Про це з посиланням на дані поліції повідомляє BBC, передає УНН.
ЗМІ повідомляють, що інцидент стався під час відвідання атракціону Thunder River Rapids.
Поліція Квінсленда повідомила, що приїхали на місце "критичного інциденту" в парку в Кумері.
Dreamworld позиціонує себе як найбільший тематичний парк в Австралії з більш ніж 50 атракціонами.
У заяві парку вказав, що буде "працювати якомога швидше, щоб встановити факти навколо інциденту і тісно співпрацює з органами щодо запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій і поліцією, щоб зробити це".