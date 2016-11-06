Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием сына нардепа, который убегал от патрульных
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Четыре человека пострадали, разбиты две машины, в том числе патрульный автомобиль в результате ДТП в Киеве. Об этом сообщили УНН в пресс-службе патрульной полиции.
По предварительной информации дорожно-транспортное происшествие произошло с участием сына народного депутата Украины (депутатская группа "Воля народа") Игоря Молотка - Дениса.
"У нас сегодня произошло ДТП с автомобилем Mercedes GL класса. Было преследование этого автомобиля и он пытался скрыться от полицейских. Произошло ДТП и в этом ДПТ был поврежден патрульный автомобиль и еще один автомобиль. Есть пострадавшие. По предварительной информации, это четыре человека из автомобиля Matiz", - сообщили в пресс-службе.
Также в пресс-службе отметили, что два человека из автомобиля Mercedes GL после ДПТ, выскочили из автомобиля и пытались скрыться с места происшествия, но патрульные их догнали.
"По предварительной информации эти два человека имели признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест на алкоголь, поэтому на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а самих виновников доставили в Соломенское управление полиции. Сейчас с ними работают следователи", - добавили в пресс-службе.
Кроме того, пресс-служба народного депутата Игоря Молотка подтверждает, что ночью на ул. Борщаговской г. Киева, произошло ДТП с участием его сына Дениса.
"Независимо от того, по чьей вине произошло ДТП, лечение пострадавших беру на себя. Выражаю искренние сочуствие пострадавшим. Наряду с этим, никоим образом не буду препятствовать объективному расследованию обстоятельств ДТП", - написал в Facebook народный депутат Украины Игорь Молоток.
Как сообщал УНН, в Хмельницком в ДТП авто патрульной полиции столкнулось с такси.