Четыре человека пострадали в результате ДТП с участием сына нардепа, который убегал от патрульных

По предварительной информации дорожно-транспортное происшествие произошло с участием сына народного депутата Украины (депутатская группа "Воля народа") Игоря Молотка - Дениса.

"У нас сегодня произошло ДТП с автомобилем Mercedes GL класса. Было преследование этого автомобиля и он пытался скрыться от полицейских. Произошло ДТП и в этом ДПТ был поврежден патрульный автомобиль и еще один автомобиль. Есть пострадавшие. По предварительной информации, это четыре человека из автомобиля Matiz", - сообщили в пресс-службе.

Также в пресс-службе отметили, что два человека из автомобиля Mercedes GL после ДПТ, выскочили из автомобиля и пытались скрыться с места происшествия, но патрульные их догнали.

"По предварительной информации эти два человека имели признаки алкогольного опьянения. Водитель отказался проходить тест на алкоголь, поэтому на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу, а самих виновников доставили в Соломенское управление полиции. Сейчас с ними работают следователи", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, пресс-служба народного депутата Игоря Молотка подтверждает, что ночью на ул. Борщаговской г. Киева, произошло ДТП с участием его сына Дениса.

"Независимо от того, по чьей вине произошло ДТП, лечение пострадавших беру на себя. Выражаю искренние сочуствие пострадавшим. Наряду с этим, никоим образом не буду препятствовать объективному расследованию обстоятельств ДТП", - написал в Facebook народный депутат Украины Игорь Молоток.

Как сообщал УНН, в Хмельницком в ДТП авто патрульной полиции столкнулось с такси.