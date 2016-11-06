Четверо людей постраждали внаслідок ДТП за участю сина нардепа, який тікав від патрульних
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Четверо осіб постраждали та розбито патрульну машину та це одну машину внаслідок ДПТ у Києві. Про це УНН повідомили у прес – службі патрульної поліції.
За попередньою інформацією дорожньо-транспортна пригода сталася за участю сина народного депутата України (депутатська група "Воля народу") Ігоря Молотка - Дениса.
"В нас сьогодні відбулося ДТП з автомобілем Mercedes GL класу. Було переслідування цього автомобіля і він намагався втекти від поліцейських. Відбулося ДТП і в цьому ДПТ було пошкоджено патрульний автомобіль і ще один автомобіль. Є постраждалі. За попередньою інформацією, це четверо осіб з автомобіля Matiz", - повідомили у прес – службі.
Також у прес – службі зазначили, що двоє осіб з автомобіля Mercedes GL після ДПТ, вискочили з автомобіля і намагалися втекти з місця події, але патрульні їх наздогнали.
"За попередньою інформацією ці двоє осіб мали ознаки алкогольного сп’яніння. Водій відмовився проходити тест на алкоголь, тому на місце події викликали слідчо – оперативну групу, а самих винуватців доправили до Солом’янського управління поліції. Зараз з ними працюють слідчі", - додали у прес – службі.
Окрім того, Пресс-служба народного депутата Ігоря Молотка підтверджує, що вночі на вул. Боршагівській м. Києва, сталася ДТП за участю його сина Дениса.
"Незалежно від того, з чиєї вини сталося ДТП, лікування постраждалих беру на себе. Висловлюю щире співчуття постраждалим. Поряд з цим, жодним чином не перешкоджатиму об'єктивному розслідуванню обставин ДТП.", - написав у Facebook народний депутат України Ігор Молоток.
Як повідомляв УНН, у Хмельницькому у ДТП авто патрульної поліції зіткнулось з таксі.