Четверо дельфинов сбежали из бассейна в Японии
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. Из бассейна в японском городке Тайцзи сбежали четверо дельфинов, передает УНН со ссылкой на BBC.
Сотрудники центра Dolphin Base обнаружили, что сетки, которые отделяют бассейн для дельфинов от океана, были изрезаны. Это помогло четырем животным покинуть центр.
Центр выразил недовольство таким поступком неизвестного человека, который, по словам его работников, подверг дельфинов опасности.
Как отмечается, впоследствии трое дельфинов сами вернулись. Еще один остается на свободе, но плавает неподалеку.
Сообщается, что это японский город также известен скандальной ежегодной охотой на этих животных. Ежегодная охота на дельфинов и китов в Тайцзи, которая длится с сентября по март, часто провоцирует международную критику.