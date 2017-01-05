Четверо дельфінів втекли з басейну в Японії
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. З басейну в японському містечку Тайцзи втекли четверо дельфінів, передає УНН з посиланням на BBC.
Співробітники центру Dolphin Base виявили, що сітки, які відділяють басейн для дельфінів від океану, були порізані. Це допомогло чотирьом тваринам покинути центр.
Центр висловив невдоволення таким вчинком невідомої людини, яка, за словами його працівників, піддала дельфінів небезпеці.
Як зазначається, згодом троє дельфінів самі повернулися. Ще один залишається на волі, але плаває неподалік.
Повідомляється, що це японське місто також відоме скандальним щорічним полюванням на цих тварин. Щорічне полювання на дельфінів і китів у Тайцзи, яке триває з вересня по березень, часто провокує міжнародну критику.