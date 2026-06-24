Четырех украинских моряков после задержания в Ормузском проливе вернули из Ирана - МИД

Четырех украинских моряков, задержанных в Ормузском проливе в апреле, вернули из Ирана, сообщил в комментарии журналистам спикер МИД Украины Георгий Тихий в среду, пишет УНН.

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Как сообщил спикер, в апреле КСИР задержал ряд судов и моряков в Ормузском проливе, "среди которых был и контейнеровоз Epimonidas, на борту которого находились четверо граждан Украины - членов экипажа".

МИД Украины, в частности Департамент консульской службы и посольство Украины в Греции, по его словам, "немедленно установили личности украинских моряков и поддерживали контакт с их семьями, греческой компанией-судовладельцем и причастными сторонами для защиты наших людей и поиска способов их возвращения".

С тех пор, отметил он, "продолжалась активная и настойчивая работа украинской стороны со всеми причастными институциями и сторонами".

На данный момент мы рады сообщить, что эти усилия завершились положительным результатом. Четверо наших граждан уже покинули территорию Ирана. Сейчас они в безопасности со своими семьями. Состояние их здоровья удовлетворительное - сообщил Тихий.

Спикер МИД выразил слова благодарности коллегам-дипломатам стран-партнеров, представителям компании-судовладельца и всем, кто присоединился к возвращению наших моряков.

"Это неизменный принцип украинской дипломатической службы: Украина не бросает своих людей", - подчеркнул он.

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