Четыре области частично без света из-за вражеских атак, графики отключений - до 22 часов

Часть жителей четырех областей без электроснабжения из-за вражеских атак, графики отключений будут действовать по стране до 22 часов, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения - сообщили в Минэнерго.

Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.

Сегодня, с 08:00 до конца суток во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности. Также в части регионов, а в вечерние часы – по всей территории Украины до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей - указали в Минэнерго.

Потребителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.

