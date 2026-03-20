Четыре области частично без света из-за вражеских атак, графики отключений - до 22 часов
Киев • УНН
Из-за обстрелов энергообъектов обесточены части четырех областей. По всей Украине до 22:00 будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии.
Часть жителей четырех областей без электроснабжения из-за вражеских атак, графики отключений будут действовать по стране до 22 часов, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
В результате боевых действий и обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Николаевской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения
Энергетики работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее вернуть электроснабжение для всех абонентов.
Сегодня, с 08:00 до конца суток во всех регионах Украины применяются графики ограничения мощности для промышленности. Также в части регионов, а в вечерние часы – по всей территории Украины до 22:00 будут применяться графики почасовых отключений для всех категорий потребителей
Потребителей просят по возможности экономно использовать электроэнергию в пиковые часы потребления утром и вечером. Это помогает снизить нагрузку на систему.
Обещают денежные компенсации от Укрэнерго - в сети активизировались мошенники19.03.26, 14:02 • 3602 просмотра