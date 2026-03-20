Чотири області частково без світла через ворожі атаки, графіки відключень - до 22 години

Частина жителів чотирьох областей без електропостачання через ворожі атаки, графіки відключень триватимуть по країні до 22 години, повідомили у Міненерго у п'ятницю, пише УНН.

Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання - повідомили у Міненерго.

Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.

Сьогодні, з 08:00 до кінця доби в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. Також у частині регіонів, а у вечірні години – по всій території України до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів - вказали у Міненерго.

Споживачів просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.

