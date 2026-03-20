Чотири області частково без світла через ворожі атаки, графіки відключень - до 22 години
Київ • УНН
Через обстріли енергооб'єктів знеструмлено частини чотирьох областей. По всій Україні до 22:00 діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії.
Внаслідок бойових дій та обстрілів об'єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській та Харківській областях тимчасово залишаються без електропостачання
Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів.
Сьогодні, з 08:00 до кінця доби в усіх регіонах України застосовуються графіки обмеження потужності для промисловості. Також у частині регіонів, а у вечірні години – по всій території України до 22:00 будуть застосовуватись графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів
Споживачів просять за можливості ощадливо використовувати електроенергію у пікові години споживання вранці й ввечері. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Обіцяють грошові компенсації від Укренерго - в мережі активізувались шахраї19.03.26, 14:02 • 3594 перегляди