Магазины "Мясомаркет" появились на рынке Украины в 2020 году. Их совместно с партнерами-франчайзи запустила МХП, международная компания в сфере пищевых и агротехнологий. На июль 2024 года сеть "Мясомаркет" расширилась до более 280 магазинов, которые работают в 22 областях Украины и не только в крупных городах, но и в городах и селах, передает УНН.

За 4 года работы сеть изменила акценты в ассортименте, внедрила уникальную для Украины профессию и в этом году обновила дизайн. Рассказываем об этих и других фактах о "Мясомаркетах" подробнее.

Все больше готовых решений для потребителей

Первый "Мясомаркет" открылся 17 июля 2020 года в Ковеле. Уже тогда это был формат удобного магазина у дома, где для покупателя есть все: различные виды мяса, бакалея, молочные продукты, хлебные изделия, овощи и тому подобное. Есть на полках магазинов и вкусная и качественная продукция брендов МХП.

Как кулинарная компания МХП все больше делает акцент на готовых блюдах, которые позволяют потребителям инвестировать время не в приготовление пищи, а в самое важное для себя - семью, хобби, обучение, отдых. Это влияет и на ассортимент "Мясомаркетов". На полках магазинов покупателям доступны все больше готовых блюд - от свежих салатов до пиццы и котлет. Кстати, интересный факт: за весь период работы в магазинах сети гости купили более 1 млн готовых куриных котлет.

Также в 2023 году в "Мясомаркетах" появилась собственная торговая марка "Секреты шефа", которая представлена исключительно на полках магазинов торговых сетей компании ("Мясомаркет", "Їжа Свіжа" и "Наша Ряба"). Бренд активно развивается и уже насчитывает более 40 наименований продукции в нескольких категориях: маринады, соусы, кетчупы и майонезы, консервация, подсолнечное масло, приправы, замороженная готовая еда, готовые блюда и товары для приготовления и хранения продуктов, в частности для сезона барбекю.

Мясные сомелье - новое слово в клиентском опыте украинцев

Для сети "Мясомаркет" МХП внедряет профессию мясных сомелье. Эти специалисты отличают ритейл компании от других сетей и дают потребителю больше, чем хорошее обслуживание, ведь они - не просто продавцы, а консультанты по приготовлению пищи.

Мясные сомелье - неофициальные шеф-повара украинских семей. Они рекомендуют покупателю не просто продукт с полки, а блюдо, которое можно приготовить из продуктов, имеющихся в магазине. Мясной сомелье - это хороший знакомый гостя, который знает его вкусы, вкусы его семьи, семейные кулинарные традиции, и может предложить именно то, что нужно конкретно этому человеку. В компании планируют, что покупатели будут ходить за мясным сомелье между "Мясомаркетами" так, как они ходят за своим бьюти-мастером или врачом.

Обновленный дизайн и "Тобі як завжди?"

В 2024 году сеть "Мясомаркет" обновила дизайн, который стал символом роста и трансформации бренда. Он визуально передает переход от узкой мясной специализации к мультикатегорийному формату, который охватывает все аспекты ежедневных покупок. Обновление айдентики позволило сохранить предыдущие наработки бренда. И одновременно начать расширение его восприятия до мультикатегорийного магазина, где можно найти различные категории товаров.

Также сеть запустила масштабную рекламную кампанию "Тобі як завжди?". Таким образом бренд устанавливает эмоциональную связь с покупателем, подчеркивая, что в "Мясомаркете" его знают и любят, помнят его вкусы и предпочтения. И поход в магазин - это не надоедливая обязанность, а визит туда, где тебе всегда рады и готовы помочь.

МХП открывает "Мясомаркеты" параллельно в двух форматах - франчайзи и собственный ритейл. Благодаря работе партнеров магазины работают почти во всех областях страны. Как кулинарная компания МХП сейчас обеспечивает для своих франчайзи 70% ассортимента: сырье; доработанный продукт; продукт, готовый к приготовлению; готовая еда, в частности кулинария.

В течение 4 лет со дня основания сеть динамично развивается - "Мясомаркеты" стабильно среди сетей-лидеров по открытиям магазинов. Издание Forbes Украина внесло франшизу "Мясомаркет" в перечень форматов, которые спасают бизнес во время войны, ведь они остались устойчивыми к изменениям, удержались на рынке и даже существенно увеличили количество магазинов и заведений. В 2023 году сеть получила серебро в номинации "Магазин у дома/мини-маркет года в FMCG" на RAU Awards 2023, где награждали лучшие компании в области розничной торговли. А в этом году "Мясомаркет" вышел на первое место по количеству франчайзинговых объектов среди всех франчайзинговых продовольственных операторов с универсальным ассортиментом товаров (данные GT Partners/All Retail).

Для покупателей по всей Украине "Мясомаркеты" - это место вкусной еды, качественного обслуживания и уюта.

Справочно:

МХП - международная компания в сфере пищевых и агротехнологий, производитель качественных и вкусных продуктов питания, улучшающих жизнь потребителей. Развивает более 15 продуктовых брендов, в частности "Наша Ряба", "Апетитна", "Легко!", "Бащинський", Skott Smeat, LaStrava, РябChick и другие. Совместно с партнерами компания открыла по всей Украине 1500 торговых точек разного направления. Это сеть магазинов "Мясомаркет", заведения вкусного безопасного фастфуда Döner Маркет, магазины "Їжа Свіжа", "Наша Ряба".