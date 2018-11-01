Честность племянника помогла американке выиграть в лотерею
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Жительница американского штата Мичиган выиграла 300 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.
Победительница призналась, что благодарна за выигрыш своему племяннику.
"Я приезжала навестить моих родственников. Уезжая, я забыла несколько лотерейных билетов. Один из них оказался выигрышным, а мой племянник честно мне об этом рассказал", - отметила она.
Американка добавила, что вознаградит племянника за честность. Также победительница потратит часть от выигрыша на покупку новой машины, еще часть отложит на будущее.
Напомним, с начала года в Украине появилось 28 миллионеров благодаря лотерее "Лото-Забава".
Практика показывает, что в большинстве случаев украинцы тратят выигранные деньги на ремонт дома, покупку автомобиля или жилье для детей. Некоторые даже начинают собственный бизнес.
Например, львовянин Денис Шадура стал миллионером 27 мая 2018 года. В августе он приехал в студию "Лото-Забава", чтобы поделиться своей историей успеха и сразу же объявил, что выигранные деньги он инвестирует в семейный бизнес, связанный с продуктами питания.