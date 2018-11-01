Честность племянника помогла американке выиграть в лотерею

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 108361 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 116310 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 154731 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 147989 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 138210 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129039 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 173812 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118143 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141694 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145430 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Честность племянника помогла американке выиграть в лотерею

Честность племянника помогла американке выиграть в лотерею

Киев  •  УНН

 • 6512 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. Жительница американского штата Мичиган выиграла 300 тыс. долл. в лотерею, передает УНН со ссылкой на UPI.

Победительница призналась, что благодарна за выигрыш своему племяннику.

"Я приезжала навестить моих родственников. Уезжая, я забыла несколько лотерейных билетов. Один из них оказался выигрышным, а мой племянник честно мне об этом рассказал", - отметила она.

Американка добавила, что вознаградит племянника за честность. Также победительница потратит часть от выигрыша на покупку новой машины, еще часть отложит на будущее.

Напомним, с начала года в Украине появилось 28 миллионеров благодаря лотерее "Лото-Забава".

Практика показывает, что в большинстве случаев украинцы тратят выигранные деньги на ремонт дома, покупку автомобиля или жилье для детей. Некоторые даже начинают собственный бизнес.

Например, львовянин Денис Шадура стал миллионером 27 мая 2018 года. В августе он приехал в студию "Лото-Забава", чтобы поделиться своей историей успеха и сразу же объявил, что выигранные деньги он инвестирует в семейный бизнес, связанный с продуктами питания.

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