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Чесність племінника допомогла американці виграти у лотерею

Чесність племінника допомогла американці виграти у лотерею

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Жителька американського штату Мічиган виграла 300 тис. дол. у лотерею, передає УНН з посиланням на UPI.

Переможниця зізналася, що вдячна за виграш своєму племіннику.

"Я приїжджала провідати мою родину. Їдучи, я забула кілька лотерейних білетів. Один з них виявився виграшним, а мій племінник чесно мені про це розповів", - зазначила вона.

Американка додала, що винагородить племінника за чесність. Також переможниця витратить частину від виграшу на покупку нової машини, ще частину відкладе на майбутнє.

Нагадаємо, з початку року в Україні з'явилося 28 мільйонерів завдяки лотереї "Лото-Забава".

Практика показує, що у більшості випадків українці витрачають виграні гроші на ремонт будинку, покупку автомобіля або житло для дітей. Деякі навіть починають власний бізнес.

Наприклад, львів'янин Денис Шадура став мільйонером 27 травня 2018 року. У серпні він приїхав до студії "Лото-Забава", щоб поділитися своєю історією успіху і відразу ж оголосив, що виграні гроші він інвестує у сімейний бізнес, пов'язаний з продуктами харчування.

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