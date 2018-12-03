Чешская СБ предупредила о попытках РФ получить стратегические госзаказы
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Российские инвесторы пытаются с помощью подставных лиц получить доступ к государственным заказам стратегического значения. Об этом сообщает информационная служба безопасности Чешской Республики (BIS) в докладе за 2017 года, передает УНН со ссылкой на Радио Прага.
"Чехии следует более тщательно следить за тем, кто является финальным владельцем компаний, участвующих в гостендерах", - цитирует комментарий пресс-секретаря BIS Ладислава Штихи издание.
Из данных, опубликованных в докладе, следует, что "представители российских разведслужб в 2017 году более активно стремились проникнуть в чешскую среду, чем в предыдущие годы".
Доклад о действиях иностранных спецслужб на территории Чехии за 2017 год в понедельник опубликовала также военная разведка (VZ). И по ее сведениям, иностранные агенты пытались кроме сбора информации усилить свое влияние на чешские политические и экономические структуры. В течение указанного периода времени не были зафиксированы случаи террористической угрозы в адрес ЧР, пишет издание.
Напомним, Чехия обвинила РФ в кибератаках на МИД.