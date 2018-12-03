Чехія звинуватила РФ у кібератаках на МЗС

Служба контррозвідки BIS давно попереджала про російську активність у Чеській Республіці. Багато інших західних країн опублікували подібні попередження.

У своїй доповіді BIS заявила, що "дві окремі атаки на чеське міністерство закордонних справ почасти є роботою групи хакерів APT28, яка пов'язана з російським урядом і звинувачується у минулих нападах у Німеччині та Сполучених Штатах".

"Усі висновки ясно показують, що це була кібершпигунська кампанія Turla, що походить від ФСБ, російської розвідки і APT28/Sofacy, яка приписується російській військовій розвідці, ГРУ", - йдеться у річному звіті.

Як повідомляється, зловмисники отримали доступ до більш ніж 150 поштових скриньок співробітників МЗС країни, копіюючи електронні листи і вкладення. "Таким чином, вони отримали дані, які можуть бути використані для майбутніх атак, а також список потенційних цілей практично у всіх важливих державних установах", - сказано в повідомленні.

Як повідомляв УНН, за даними Der Spiegel, депутати Бундестагу, Бундесвер та посольства Німеччини зазнали хакерської атаки.