Чехия обвинила РФ в кибератаках на МИД
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Разведывательные службы России стояли за прошлогодними кибератаками, направленными на чешское министерство иностранных дел. Об этом сообщила чешская служба безопасности BIS в понедельник в своем ежегодном докладе, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Служба контрразведки BIS давно предупреждала о российской активности в Чешской Республике. Многие другие западные страны опубликовали подобные предупреждения.
В своем докладе BIS заявила, что "две отдельные атаки на чешское министерство иностранных дел отчасти являются работой группы хакеров APT28, которая связана с российским правительством и обвиняется в прошлых нападениях в Германии и Соединенных Штатах".
"Все выводы ясно показывают, что это была кибершпионская кампания Turla, происходящая от ФСБ, российской разведки и APT28/Sofacy, которая приписывается российской военной разведке, ГРУ", - говорится в годовом отчете.
Как сообщается, злоумышленники получили доступ к более чем 150 почтовым ящикам сотрудников МИД страны, копируя электронные письма и вложения. "Таким образом, они получили данные, которые могут быть использованы для будущих атак, а также список потенциальных целей практически во всех важных государственных учреждениях", - сказано в сообщении.
Как сообщал УНН, по данным Der Spiegel, депутаты Бундестага, Бундесвер и посольства Германии подверглись хакерской атаке.