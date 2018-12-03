Чеська СБ попередила про спроби РФ отримати стратегічні держзамовлення

"Чехії слід більш ретельно стежити за тим, хто є фінальним власником компаній, які беруть участь у держтендерах", - цитує коментар прес-секретаря BIS Ладіслава Штіхі видання.

З даних, опублікованих в доповіді, випливає, що "представники російських розвідслужб в 2017 році більш активно прагнули проникнути в чеське середовище, ніж в попередні роки".

Доповідь про дії іноземних спецслужб на території Чехії за 2017 рік в понеділок опублікувала також військова розвідка (VZ). І за її відомостями, іноземні агенти намагалися крім збору інформації посилити свій вплив на чеські політичні та економічні структури. Протягом зазначеного періоду часу не було зафіксовано випадків терористичної загрози на адресу Чехії, пише видання.

Нагадаємо, Чехія звинуватила РФ у кібератаках на МЗС.