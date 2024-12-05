Чешский дипломат читал книгу о предстоящем суде над путиным во время выступления лаврова в ОБСЕ
Киев • УНН
Спикер МИД Чехии Даниэль Драке демонстративно читал книгу "Суд над владимиром путиным" во время выступления главы МИД рф в ОБСЕ. Министр иностранных дел Чехии покинул заседание в знак протеста.
Во время выступления министра иностранных дел россии сергея лаврова на заседании ОБСЕ 5 декабря представитель МИД Чехии Даниэль Драке читал книгу о предстоящем суде для диктатора владимира путина. Об этом Драке написал в соцсети X, передает УНН.
Пока министр иностранных дел россии произносил свою речь в ОБСЕ, мой шеф, министр Ян Липовский вышел из комнаты, поэтому я воспользовался свободным временем и почитал обязательную литературу
Пресс - секретарь МИД опубликовал фотографию, на которой видна книга юриста Джеффри Робертсона - "Суд над владимиром путиным".
Дополнение
Глава МИД Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед тем, как там начал свое выступление российский министр,