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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Чешский дипломат читал книгу о предстоящем суде над путиным во время выступления лаврова в ОБСЕ

Чешский дипломат читал книгу о предстоящем суде над путиным во время выступления лаврова в ОБСЕ

Киев  •  УНН

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Спикер МИД Чехии Даниэль Драке демонстративно читал книгу "Суд над владимиром путиным" во время выступления главы МИД рф в ОБСЕ. Министр иностранных дел Чехии покинул заседание в знак протеста.

Во время выступления министра иностранных дел россии сергея лаврова на заседании ОБСЕ 5 декабря представитель МИД Чехии Даниэль Драке читал книгу о предстоящем суде для диктатора владимира путина. Об этом Драке написал в соцсети X, передает УНН.

Пока министр иностранных дел россии произносил свою речь в ОБСЕ, мой шеф, министр Ян Липовский вышел из комнаты, поэтому я воспользовался свободным временем и почитал обязательную литературу

- написал Драке.

Пресс - секретарь МИД опубликовал фотографию, на которой видна книга  юриста Джеффри Робертсона - "Суд над владимиром путиным".

Дополнение

Глава МИД Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед тем, как там начал свое выступление российский министр,

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политика
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