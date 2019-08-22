Красный Крест отправил в ОРДЛО лекарственные средства и строительные материалы

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовало 14 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено лекарственные средства, средства гигиены и строительные материалы. В общем оформлено гуманитарный груз весом 247,48 тонны.

В Госпогранслужбе также сообщили, что 21 августа военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" пресекли попытку перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти электрооборудования стоимостью почти 25 тысяч гривен. Товар изъят представителями ГФС для осуществления оформления дела об административном правонарушении.

Напомним, на прошлой неделе Красный Крест отправил на временно оккупированные территории Донбасса 211,15 тонн гуманитарной помощи.