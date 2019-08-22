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ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 40419 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 118572 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 129269 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 120472 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 124984 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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6 марта, 07:39 • 128015 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 152781 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
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Красный Крест отправил в ОРДЛО лекарственные средства и строительные материалы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 августа. УНН. Международный Комитет Красного Хресста отправил на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей 14 грузовиков с гуманиторною помощью. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.

"Через КПВВ "Новотроицкое" на временно оккупированные территории Украины проследовало 14 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении.

Для жителей Донецкой и Луганской областей направлено лекарственные средства, средства гигиены и строительные материалы. В общем оформлено гуманитарный груз весом 247,48 тонны.

В Госпогранслужбе также сообщили, что 21 августа военнослужащие Краматорского пограничного отряда совместно с работниками ГФС из состава Объединенных сил на КПВВ "Марьинка" пресекли попытку перемещения товаров с нарушением установленных правил. Так, через линию разграничения пытались провезти электрооборудования стоимостью почти 25 тысяч гривен. Товар изъят представителями ГФС для осуществления оформления дела об административном правонарушении.

Напомним, на прошлой неделе Красный Крест отправил на временно оккупированные территории Донбасса 211,15 тонн гуманитарной помощи.

Украинские Национальные Новости

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