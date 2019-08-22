Червоний Хрест відправив до ОРДЛО лікарські засоби та будівельні матеріали
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Міжнародний Комітет Червоного Хресста відправив на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей 14 вантажівок із гуманіторною допомогою. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованої території України прослідувало 14 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародного Комітету Червоного Хреста", - йдеться в повідомленні.
Для жителів Донецької і Луганської областей направлено лікарські засоби, засоби гігієни та будівельні матеріали. Загалом оформлено гуманітарний вантаж вагою 247,48 тонни.
У Держприкордонслужбі також повідомили, що 21 серпня військовослужбовці Краматорського прикордонного загону спільно з працівниками ДФС зі складу Об'єднаних сил на КПВВ "Мар’їнка" припинили спробу переміщення товарів з порушенням встановлених правил. Так, через лінію розмежування намагались провезти електрообладнання вартістю майже 25 тисяч гривень. Товар вилучено представниками ДФС для здійснення оформлення справи про адміністративне правопорушення.
Нагадаємо, минулого тижня Червоний Хрест відправив на тимчасово окуповані території Донбасу 211,15 тонн гуманітарної допомоги.