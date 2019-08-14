Красный Крест третий год поставляет инсулин на оккупированные территории Донбасса
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. На оккупированных территориях Донбасса инсулинозависимые третий год получают лекарства от Красного Креста. Об этом УНН рассказали в МККК.
"МККК третий год подряд предоставляет инсулин всем инсулинозависимым пациентам, проживающим на неподконтрольной правительству Украины территории Донбасса", - сообщили в МККК.
В организации рассказали, что поставляют и другие медикаменты в больницы, поликлиники и фельдшерские пункты. Красный Крест также поставляет медикаменты для лечения заболеваний сердца, артериального давления, диабета и хронической астмы.
"Потом эти лекарства бесплатно раздаются уязвимым категориям населения, которые проживают на территории контактной линии", - сообщили в организации.
Как сообщал УНН, Красный Крест сообщил, что доступ населения к медицинской помощи на Донбассе усложнился.