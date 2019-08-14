Червоний Хрест третій рік постачає інсулін на окуповані території Донбасу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На окупованих територіях Донбасу інсулінозалежні третій рік отримують ліки від Червоного Христа. Про це УНН розповіли в МКЧХ.
"МКЧХ третій рік поспіль надає інсулін усім інсулінозалежним пацієнтам, які проживають на непідконтрольній уряду України території Донбасу", - повідомили у МКЧХ.
В організації розповіли, що поставляють й інші медикаменти в лікарні, поліклініки та фельдшерські пункти. Червоний Хрест також постачає медикаменти для лікування захворювань серця, артеріального тиску, діабету та хронічної астми.
"Потім ці ліки безкоштовно роздаються вразливим категоріям населення, які мешкають біля контактної лінії", - повідомили в організації.
Як повідомляв УНН, Червоний Хрест повідомив, що доступ населення до медичної допомоги на Донбасі ускладнився.