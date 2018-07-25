Красное вино предотвращает развитие рака - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июля. УНН. Вещество ресвератрол, которое содержится в кожуре винограда и красном вине, может предотвращать развитие онкологических заболеваний. К такому выводу пришли исследователи Ракового центра Университета Колорадо (США), передает УНН.
"Алкоголь повреждает раковые клетки, а ресвератрол убивает их", - объясняет один из авторов исследования Роберт Склафани.
"Ресвератрол выбирает наиболее поврежденные клетки – те, что с наибольшей степенью вероятности вызовут рак, - а затем убивает их. Таким образом, ресвератрол уменьшает степень возможности заболеть раком", - добавляет Склафани.
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Помимо кожуры винограда, ресвератрол также содержится в клюкве, малине и арахисе.
Отметим, что каждый украинец в среднем тратит на алкоголь около 600 грн.
При этом, наши соотечественники все чаще отдают предпочтение вину, перед крепкими алкогольными напитками.
Что касается вин отечественного производства, в последнее время они впечатляют своим разнообразием, отмечают эксперты.
Так, вина из линейки “Felicitas” украинского производителя Beverage Trading Company недавно были признаны “Открытием года” на международном конкурсе BEST DRINK 2018.