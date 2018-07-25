Червоне вино запобігає розвитку раку - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 24 липня. УНН. Речовина ресвератрол, що міститься в шкірці винограду і червоному вині, може запобігати розвитку онкологічних захворювань. До такого висновку прийшли дослідники Ракового центру Університету Колорадо (США), передає УНН.
"Алкоголь ушкоджує ракові клітини, а ресвератрол вбиває їх", - пояснює один з авторів дослідження Роберт Склафані.
"Ресвератрол вибирає найбільш пошкоджені клітини - ті, що з найбільшим ступенем ймовірності викличуть рак, - а потім вбиває їх. Таким чином, ресвератрол зменшує ступінь можливості захворіти на рак", - додає Склафані.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українські вина "Коктебель" отримали світове визнання
Крім шкірки винограду, ресвератрол також міститься в журавлині, малині і арахісі.
Відзначимо, що кожен українець в середньому витрачає на алкоголь близько 600 грн.
При цьому, наші співвітчизники все частіше надають перевагу вину, перед міцними алкогольними напоями.
Що стосується вин вітчизняного виробництва, останнім часом вони вражають своєю різноманітністю, відзначають експерти.
Так, вина з лінійки "Felicitas" українського виробника Beverage Trading Company нещодавно були визнані "Відкриттям року" на міжнародному конкурсі BEST DRINK 2018.