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Красное мясо вызывает рак кишечника - ученые

Киев • УНН

 • 26335 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. Употребление красного мяса повышает риск развития рака кишечника. К такому выводу пришли исследователи Оксфордского университета, передает УНН со ссылкой на International Journal of Epidemiology.

Красное мясо вызывает рак кишечника - ученые

Детали

Ученые проводили исследования в течение шести лет. Специалисты собирали данные 500 тыс. пациентов.

По результатам исследования выяснилось, что риск развития рака кишечника у тех, кто употреблял в пищу около 76 граммов красного мяса, был выше на 20%, чем у тех, кто ел 21 грамм и меньше.

Отмечается, что среди пациентов, кому на момент начала научной работы было 40-69 лет, было зафиксировано 2609 случаев рака кишечника.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует украинцам потреблять не более 500 гр в неделю красного мяса.

Справка

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

Украинские Национальные Новости

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