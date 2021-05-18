Червоне м'ясо викликає рак кишечника - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 травня. УНН. Вживання червоного м'яса підвищує ризик розвитку раку кишечника. До такого висновку прийшли дослідники Оксфордського університету, передає УНН з посиланням на International Journal of Epidemiology.
Деталі
Вчені проводили дослідження протягом шести років. Фахівці збирали дані 500 тис. пацієнтів.
За результатами дослідження з'ясувалося, що ризик розвитку раку кишечника у тих, хто вживав в їжу близько 76 грамів червоного м'яса, був вище на 20%, ніж у тих, хто їв 21 грам і менше.
Відзначається, що серед пацієнтів, кому на момент початку наукової роботи було 40-69 років, було зафіксовано 2609 випадків раку кишечника.
Доповнення
МОЗ України рекомендує українцям споживати не більше 500 гр на тиждень червоного м'яса.
Довідка
Червоне м'ясо - всі види м'яса (м'язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.