Черноморск остался без водоснабжения в результате вражеской атаки - ОВА
Киев • УНН
В Черноморске из-за вражеской атаки произошла авария на водопроводной сети. Подача воды временно прекращена, специалисты выясняют масштабы повреждений.
В Черноморске Одесской обл. в результате вражеской атаки произошла авария на водопроводной сети, подача воды по городу временно прекращена. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, пишет УНН.
Сейчас специалисты выясняют масштабы повреждений и определяют время для восстановления водоснабжения
По его словам, в ближайшее время будет сообщено, каким образом будет обеспечиваться подача воды жителям на период проведения аварийных работ.
В городе работают бюветы.
Напомним
В результате комбинированного удара рф по Одессе пострадали 17-летний парень и 23-летняя девушка. Повреждены жилые дома и учреждения в центре города.