Чернышов может возглавить министерство объединения украинцев - источники
Киев • УНН
Глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов рассматривается как кандидат на должность главы Министерства объединения украинцев. Фракция "Слуги Народа" обсудит его кандидатуру сегодня.
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов рассматривается как кандидат на должность главы Министерства единства украинцев. Об этом журналисту УНН сообщил источник.
Собеседник сообщил, что Чернышов рассматривается как кандидат на должность главы Министерства единства украинцев.
"Сегодня состоится заседание фракции "Слуга Народа" с обсуждением его кандидатуры", - добавил источник.
Дополнение
Ранее нардеп Алексей Гончаренко сообщал, что депутат Алена Шкрум от ВО "Батькивщина" складывает мандат. Он заявлял, что она собирается возглавить новое Министерство объединения украинцев.
Президент Владимир Зеленский заявлял, что до конца этого года будет представлена на утверждение кандидатура главы Министерства объединения украинцев.