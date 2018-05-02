"Черкасские Обезьяны" впервые в истории стали чемпионами Украины по баскетболу

При счете 2:0 в пользу местной команды ради продолжения серии днепрянам необходимо было во что бы то ни было выигрывать. Однако “Обезьяны” внесли значительный задел по итогам половины игры — 43:26, и довели дело до логического завершения (79:66).

Таким образом, 3:0 и золотые награды чемпионата отправились к игрокам из черкасского клуба.

Персональная статистика “Черкасских Обезьян”: Дэвис 15 очков + 6 подборов, Конев 11 + 10 подборов, Липовцев 8 + 6 подборов, Кобец 18+ 6 подборов, Кольченко 7 + 5 передач + 4 перехвата.

“Днепр”: Тимофеенко 21 + 6 подборов, Шундель 15 Сизов 11.

Отметим, что Владимир Конев с “Черкасских Обезьян” был признан лучшим легким форвардом сезона Суперлиги Пари-Матч, а MVP (самым полезным игроком чемпионата) стал защитник “Черкасских Обезьян” — Александр Кольченко.

Свои награды получили и баскетболисты “Днепра” Александр Мишула, который избран лучшим атакующим защитником и Станислав Тимофеенко — капитана финалистов назван лучшим мощным форвардом чемпионата.

Добавим, что самым титулованным клубом остался киевский “Будивельник” — 10 выигранных титулов в чемпионатах Украины.