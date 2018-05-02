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"Черкаські Мавпи" вперше в історії стали чемпіонами України з баскетболу

Київ • УНН

 • 9720 перегляди

КИЇВ. 2 травня. УНН. У Черкасах завершився третій матч фінальної серії чемпіонату України з баскетболу Суперліга Парі-Матч в якому “Черкаські Мавпи” приймали переможця регулярного чемпіонату “Дніпро”, повідомляє УНН з посиланням на “Мавп”.

"Черкаські Мавпи" вперше в історії стали чемпіонами України з баскетболу

За рахунку 2:0 на користь черкасців задля продовження серії дніпрянам необхідно було будь-що вигравати. Однак “Мавпи” зробили значний заділ за підсумками половини гри — 43:26, і довели справу до логічного завершення (79:66).

Таким чином, 3:0 і золоті нагороди чемпіонату відправилися до гравців з черкаського клубу.

Персональна статистика “Черкаських Мавп”: Девіс 15 очок + 6 підбирань, Конєв 11 + 10 підбирань, Липовцев 8 + 6 підбирань, Кобець 18 + 6 підбирань, Кольченко 7 + 5 передач + 4 перехоплення.

“Дніпро”: Тимофеєнко 21 + 6 підбирань, Шундель 15, Сізов 11.

Відзначимо, що Володимира Конєва з “Черкаських Мавп” було визнано кращим легким форвардом сезону Суперліги Парі-Матч, а MVP (найкориснішим гравцем чемпіонату) став захисник “Черкаських Мавп” — Олександр Кольченко.

Свої відзнаки отримали й баскетболісти “Дніпра” Олександр Мішула, якого обрано кращим атакуючим захисником та Станіслав Тимофеєнко — капітана фіналістів названо кращим потужним форвардом чемпіонату.

Додамо, що найбільш титулованим клубом залишився київський “Будівельник” — 10 виграних титулів в чемпіонатах України.

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