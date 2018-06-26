Черкасские депутаты требуют отставки руководства местного Госгеокадастра
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июня. УНН. Руководство Госгеокадастра в Черкасской области превратило орган в "коррупционную кормушку". Об этом в комментарии УНН заявил депутат Черкасского областного совета Юрий Ботнарь.
"Депутаты облсовета, в частности представители фракции "Свобода", уже неоднократного говорили о том, что Госгеокадастр сегодня превратился в большую коррупционную "контору". И, очевидно, что мы за то, чтобы нынешнее руководство Госгеокадастра, которое и превратило ведомство в коррупционный орган ушло в отставку", - сообщил он.
Решение об отставке руководства местного Госгеокадастра депутаты облсовета приняли в марте этого года, напомнил Ботнарь.
"Тогда мы направили письмо Премьер-министру Украины, Генпрокурору и исполняющему обязанности председателя Госгеокадастра. По моей информации, ответ на письмо пока не предоставлен", - уточнил депутат.
Как известно, в Черкассах продолжается пикет фермеров и ветеранов АТО у стен облгосадминистрации. Протестующие требуют уволить руководство местного Госгеокадастра и угрожают радикальными действиями.
По этому поводу Ботнарь заявил, что местная власть готова выслушать требования протестующих завтра, 27 июня, во время заседания сессии облсовета.
"Если митингующие захотят прийти на сессию - мы охотно выслушаем их требования. В Черкасской области, как и по всей Украине, существуют земельные проблемы, наша область не является исключением. Считаю, что участники боевых действий, как и другие граждане Украины, должны беспрепятственно пользоваться своими правами на землю", - заявил он.