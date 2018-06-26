Черкаські депутати вимагають відставки керівництва місцевого Держгеокадастру
Київ • УНН
КИЇВ. 26 червня. УНН. Керівництво Держгеокадастру у Черкаській області перетворило орган у "корупційну годівницю". Про це у коментарі УНН заявив депутат Черкаської обласної ради Юрій Ботнар.
"Депутати облради, зокрема представники фракції "Свобода", вже неодноразового говорили про те, що Держгеокадастр на сьогодні перетворився на велику корупційну "контору". І, очевидно, що ми за те, аби нинішнє керівництво Держгеокадастру, яке і перетворило відомство на корупційний орган, пішло у відставку", - повідомив він.
Рішення про відставку керівництва місцевого Держгеокадастру депутати облради прийняли у березні цього року, нагадав Ботнар.
"Тоді ми скерували лист до Прем’єр-міністра України, Генпрокурора та виконуючого обов'язки голови Держгеокадастру. За моєю інформацією, відповідь на лист поки що не надано", - уточнив депутат.
Як відомо, у Черкасах триває пікет фермерів та ветеранів АТО біля стін облдержадміністрації. Протестувальники вимагають звільнити керівництво місцевого Держгеокадастру та погрожують радикальними діями.
З цього приводу Ботнар заявив, що місцева влада готова вислухати вимоги протестуючих завтра, 27 червня, під час засідання сесії облради.
"Якщо мітингувальники захочуть прийти на сесію - ми залюбки вислухаємо їх вимоги. На Черкащині, як і по всій Україні, існують земельні проблеми, наша область не є виключенням. Вважаю, що учасники бойових дій, як і інші громадяни України, повинні безперешкодно користуватися своїми правами на землю", - заявив він.