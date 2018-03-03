Очередного лыжника спасли в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. Закарпатские спасатели нашли заблудившегося лыжника, который потерялся во время катания вблизи горы Драгобрат. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ДСНС Украины в Закарпатской области
2 марта в 19:50 в оперативно-спасательную службу поступило сообщение, что в горной местности, в районе долины Драгобрат Раховского района, во время катания на лыжах потерял ориентир и заблудился житель Киева 1992 года рождения.
Для проведения поисково-спасательных работ были привлечены четверо спасателей и одну единицу техники Ясинянского горного поисково-спасательного отделения
В 23:00 заблудившегося нашли в районе долин Крачуняска. В медицинской помощи мужчина не нуждался.
Как сообщал УНН, на днях в горах Закарпатской области спасатели нашли лыжника из Одессы, который лежал на снегу в бессознательном состоянии с травмой головы.