Чергового лижника врятували у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Закарпатські рятувальники відшукали заблукалого лижника, який загубився під час катання поблизу гори Драгобрат. Про це УНН повідомили у пресс-службі ДСНС України у Закарпатській області
2 березня о 19:50 в оперативно-рятувальну службу надійшло повідомлення, що у гірській місцевості, в районі полонини Драгобрат Рахівського району, під час катання на лижах втратив орієнтир та заблукав мешканець м. Київ 1992 року народження.
Для проведення пошуково-рятувальних робіт було залучено четверо рятувальників та одну одиницю техніки Ясінянського гірського пошуково-рятувального відділення
О 23:00 заблукалого було знайдено в районі полонин Крачуняска. Медичної допомоги чоловік не потребував.
Як повідомляв УНН, днями у горах Закарпатської області рятувальники знайшли лижника з Одеси, який лежав на снігу у непритомному стані з травмою голови.