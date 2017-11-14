Очередной случай ботулизма зарегистрирован в Кировоградской области

Так, 13 ноября текущего года, в Александрийскую ЦРБ были госпитализированы двое жителей Александрийского района с подозрением на ботулизм.

Врачи поставили течение заболевания, охарактеризовали, как средний.

Напомним, предыдущий случай ботулизма в Кировоградской области был зарегистрирован в конце октября.

По данным Минздрава, в этом году в Украине уже более 90 человек заболели ботулизмом.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко вспышки ботулизма в различных регионах Украины являются следствием действия моратория на проверки бизнеса.

"Это следствие бесконтрольности, которую допустило государство, уничтожив, возможно, не совершенную, но работающую систему контроля за качеством и безопасностью продуктов питания. Также - это следствие моратория на проверки бизнеса, который уже не первый год просто блокирует возможности контроллеров хоть как-то предупреждать трагические последствия", - добавил нардеп.

Добавим, что по мнению председателя ассоциации торговых сетей О.Дорошенко, система защиты прав потребителей в Украине полностью разрушена.