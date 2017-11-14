Черговий випадок ботулізму зареєстровано на Кіровоградщині

Так, 13 листопада поточного року, до Олександрійської ЦРЛ було госпіталізовано двох мешканців Олександрійського району з підозрою на ботулізм.

Лікарі поставили перебіг захворювання, охарактеризували, як середній.

Нагадаємо, попередній випадок ботулізму на Кіровоградщині був зареєстрований наприкінці жовтня.

За даними МОЗ, цього року в Україні вже більше 90 людей захворіло на ботулізм.

Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка спалахи ботулізму у різних регіонах України є наслідком дії мораторію на перевірки бізнесу.

"Це наслідок безконтрольності, яку допустила держава, знищивши, можливо, не досконалу, але ж працюючу систему контролю за якістю та безпечністю продуктів харчування. Також — це є наслідком мораторію на перевірки бізнесу, який вже не перший рік просто блокує можливості контролерів хоч якось попереджати трагічні наслідки," - додав нардеп.

Додамо, що на думку голови асоціації торгових мереж О.Дорошенка, система захисту прав споживачів в Україні повністю зруйнована.