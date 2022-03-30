Очередной скандал: Украина отрицает любые попытки "вмешиваться" во внутренние дела Венгрии

Контекст

В среду утром издание Magyar Nemzet опубликовало статью, согласно которому газете из источников в нацбезопасности стало известно, что представители оппозиционного кандидата в премьер-министры Петера Марки-Зая имели контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позже министр иностранных дел Венгрии Петер Сиярто заявил, что несколько дней назад министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба якобы призвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп "проконсультироваться относительно возможности влияния на выборы в Венгрии".

"Информация в печати соответствует действительности. С этим венгерские левые некрасиво провалились. Не удалось договориться между представителями венгерских левых и украинским правительством. Венгерские левые пообещали, что если они будут во власти, они немедленно примут решение о передаче оружия Украине и немедленно проголосуют за санкции на поставки нефти и газа в Европу, включая Венгрию", - заявил он на своей странице в Facebook.

Позиция Украины

Так, посольство Украины в Венгрии в среду отреагировало на публикацию издания Magyar Nemzet.

"Украина не вмешивалась и не будет вмешиваться во внутренние дела Венгрии. Венгерское издание "Мадьяр Немзет" подобными публикациями пытается втянуть нас во внутреннюю борьбу, но мы не ведемся на эту провокацию. Рекомендуем изданию прекратить нагнетать антиукраинскую истерию, врагов Венгрии стоит искать в другом месте", - заявили в посольстве.

Кроме того, украинская посол госпожа Непоп обнародовала в своем Facebook комментарий министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в ответ на упреки Сийярто.

"Вопреки отношению Венгрии к Украине, мы никогда не вмешивались во внутренние дела Венгрии, особенно в дни накануне выборов. Обидно, что для краткосрочной выгоды перед выборами министр Сиярто готов выдумывать чепуху, тем самым разрушая долгосрочные отношения между нами двумя. Если для него орден Лаврова важнее отношения со мной, то целесообразно было бы сказать об этом открыто", - сказал министр.

Ранее

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто накануне выразил свое возмущение из-за заявлений лидера оппозиции о поддержке Украины после бомбардировки Мариуполя.

В украинском МИД в ответ заявили, что Украина отвергает попытки министра иностранных дел Венгрии втянуть Украину во внутриполитическую борьбу в его государстве.