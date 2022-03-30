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Черговий скандал: Україна заперечує будь-які спроби "втручатись" у внутрішні справи Угорщини

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто знову вийшов із закидами на адресу України і голови українського МЗС Дмитра Кулеби. Вітчизняне зовнішньополітичне відомство не залишило цього без відповіді, пише УНН.

Черговий скандал: Україна заперечує будь-які спроби "втручатись" у внутрішні справи Угорщини

Контекст

У середу вранці видання Magyar Nemzet опублікувало статтю, згідно з якою газеті з джерел у нацбезпеці стало відомо, що представники опозиційного кандидата в прем’єр-міністри Петера Маркі-Зая мали контакти з президентом України Володимиром Зеленським.

Пізніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що кілька днів тому міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба начебто закликав посла України в Будапешті Любов Непоп "проконсультуватися щодо можливості впливу на вибори в Угорщині".

"Інформація в пресі відповідає дійсності. З цим угорські ліві некрасиво провалилися. Не вдалося домовитися між представниками угорських лівих та українським урядом. Угорські ліві пообіцяли, що якщо вони будуть у владі, вони негайно приймуть рішення про передачу зброї Україні і негайно проголосують за санкції на постачання нафти і газу в Європу, включаючи Угорщину", - заявив він на своїй сторінці у Facebook.

Позиція України

Так, посольство України в Угорщині у середу відреагувало на публікацію видання Magyar Nemzet.

"Україна не втручалася і не буде втручатися у внутрішні справи Угорщини. Угорське видання "Мадяр Немзет" подібними публікаціями намагається втягнути нас у внутрішню боротьбу, але ми не ведемося на цю провокацію. Рекомендуємо виданню припинити нагнітати антиукраїнську істерію, ворогів Угорщини варто шукати в іншому місці", - заявили в посольстві.

Крім того, українська посол пані Непоп оприлюднила к своєму Facebook коментар міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби у відповідь на закиди Сійярто.

"Всупереч ставленню Угорщини до України, ми ніколи не втручалися у внутрішні справи Угорщини, особливо в дні напередодні виборів. Прикро, що для короткострокової вигоди перед виборами міністр Сіярто готовий вигадувати нісенітниці, тим самим руйнуючи довгострокові стосунки між нами двома. Якщо для нього орден Лаврова важливіший за стосунки зі мною, то доцільно було б сказати про це відкрито", - сказав міністр.

Раніше

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто напередодні висловив своє обурення через заяви лідера опозиції щодо підтримки України після бомбардування Маріуполя.

В українському МЗС у відповідь заявили, що Україна відкидає спроби міністра закордонних справ Угорщини втягнути Україну у внутрішньополітичну боротьбу в його державі.

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